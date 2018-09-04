Главное шоу Дня танкиста смогут посмотреть только чиновники и сотрудники «Уралвагонзавода»

В эту субботу, 8 сентября, в Нижнем Тагиле во второй раз пройдёт милитари-фестиваль День танкиста. Праздник будет отмечаться сразу на трёх площадках: на полигоне Старатель и на площадях Славы и ДК Окунева. Однако увидеть главное шоу с реконструкцией Курской битвы большинство горожан сможет только в онлайн-трансляции — пригласительные билеты достанутся только сотрудникам «Уралвагонзавода» и тагильской мэрии.

На двух площадках на Вагонке пройдут гастрономические фестивали, выступления артистов из Екатеринбурга. Кульминацией праздника станут концерт Виктории Дайнеко в 19:45 и салют в 20:45 у ДК имени Окунева, которые смогут посмотреть все желающие. Также с 14:00 до 17:00 можно бесплатно посетить Музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода».

На полигоне «Старатель» будет разыграно театрализованное выступление с элементами исторической реконструкции сражений, повлиявших на исход битвы на Курской дуге. Также здесь будут организованы фудкорты, мастер-классы, выставка военной техники. Завершится мероприятие концертом заслуженного артиста России Александра Маршала в 16:00. Вся программа, проводимая на полигоне, будет транслироваться на большие экраны на двух площадках на Вагонке. Оказаться в сердце праздника смогут только обладатели пригласительных билетов.

Как рассказал Сергей Горшков, директор ООО «Организатор», выигравшего конкурс на проведение фестиваля, в свободной продаже билетов не будет. Вход на «Старатель» будет организован по пригласительным, которые получат работники УВЗ и сотрудники городской администрации. Всего на полигоне ожидается до 5 тысяч зрителей. В разговоре с корреспондентом АН «Между строк» Сергей Горшков пообещал разыграть для простых горожан 50 билетов в социальных сетях.

Также он рассказал о том, как будет организована доставка зрителей на полигон НТИИМ. С 11 до 14 часов от КДК «Современник» будут курсировать четыре больших автобуса. Водителям дадут установку не брать стоящих пассажиров. Как пояснили организаторы, после совещания в мэрии и согласования маршрута информация появится в официальной группе праздника во «ВКонтакте».