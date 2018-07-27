На День танкиста в Нижнем Тагиле потратят 30,5 млн рублей

Министерство промышленности и науки Свердловской области готово потратить на празднование 8 сентября Дня танкиста в Нижнем Тагиле 30,5 млн рублей, на 5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Соответствующий тендер появился накануне на портале госзакупок. За указанную сумму организатор должен разработать концепцию и сценарий мероприятия, а также подготовить площадку на полигоне НТИИМ, где будет проведена историческая реконструкция битвы при Курской дуге. Кроме демонстрации боевых действий, победитель конкурса обязан организовать и провести концертную программу с участием звёзд российской эстрады. Завершит программу 15-минутный фейерверк.

Развлекательные мероприятия также запланированы у ДК им. Окунева и на площади Славы на Вагонке. Победитель конкурса будет определён 17 августа.

Напомним, военно-патриотический фестиваль «УралТанк», приуроченный к празднованию Дня танкиста, пройдёт в Нижнем Тагиле во второй раз. 9 сентября 2017 года на полигоне была воссоздана Сталинградская битва, на сцене выступала группа «Любэ», вёл развлекательную программу известный шоумен Леонид Якубович. На площади Славы организовали гастрономический фестиваль и различные мастер-классы, у ДК им. Окунева — концерт «Смысловых галлюцинаций» и фейерверк. В качестве приглашённых гостей на открытии присутствовали вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин и глава Волгограда.

Традиция проведения праздничных военно-патриотических мероприятий на полигоне «Старатель» была заложена по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. По своей масштабности День танкиста должен заменить проходившую в Нижнем Тагиле с 1999 года выставку вооружений Russia Arms Expo. В прошлом году RAE была перенесена в город Кубинка Московской области.

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал, что Нижнему Тагилу вернут оборонную выставку, но уже под новым названием — «Диверсификация». Однако в итоге Минпромторг отказался от проведения выставки «Диверсификация-2018» во втором по величине городе Свердловской области.