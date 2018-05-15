СМИ: Минпромторг отказался от проведения выставки «Диверсификация-2018» в Нижнем Тагиле

Выставка гражданской спецтехники «Диверсификация», которая должна была пройти на полигоне Старатель в сентябре 2018 года, переносится на неопределённое время. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника издания, такое решение было принято из-за плотного графика аналогичных мероприятий.

«По срокам новая выставка как-то не вписывается. Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать её. Доставка техники — это минимум 30 дней. Всё застопорилось из-за того, что нет “окна” под эту выставку», — сказал собеседник агентства.

В Минпромторге агентству подтвердили отказ от проведения «Диверсификации-2018» и уточнили, что выставку планируется перенести на следующий год.

Напомним, выставка вооружений проходила в Нижнем Тагиле с 1999 года. В 2000 году Russia Arms Expo посетил президент России Владимир Путин. В 2017 году после смены руководства «Уралвагонзавода» Минобороны РФ добилось переноса военной выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье. В сентябре 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин во время празднования «Дня танкиста» в Нижнем Тагиле назвал «ошибкой» перенос RAE в Москву и пообещал тагильчанам вернуть выставку на Старатель. В ноябре правительство РФ утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории России в 2012–2019 годах, в соответствии с которым «Диверсификация-2018» должна была пройти в Нижнем Тагиле в июне 2018 года. Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Позже появилась информация, что открытие выставки переносится с июня на сентябрь 2018 года.