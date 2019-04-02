Подозреваемый в погроме редакции газеты «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге отпущен под подписку

Житель Екатеринбурга, подозреваемый в погроме редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге, отпущен под подписку о невыезде, сообщили в региональном СУ СК.

«Его действия квалифицируются как преступление средней тяжести, поэтому нет оснований держать человека под стражей», — пояснил старший помощник руководителя СУ СК Александр Шульга.

Напомним, накануне утром сотрудники «Коммерсантъ-Урал» обнаружили, что их офис разгромлен. По словам гендиректора издания Сергея Плахотина, погром был устроен в его кабинете, а также кабинетах главреда, главного бухгалтера и серверной. На столе директора лежала записка «Сдохнешь! Сявка…». Кроме того, из его компьютера, а также из компьютера редактора украли жёсткие диски. Своей версии, с чем связан разгром, у Плахотина нет. Полиция в первом комментарии по факту инцидента обратила внимание, что офис редакции не был взломан. Сумма материального ущерба составила не меньше 70 тысяч рублей.

Позже силовики отчитались о задержании подозреваемого: им оказался 46-летний безработный житель Екатеринбурга.