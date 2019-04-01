В Екатеринбурге разгромили офис редакции «Коммерсантъ-Урал»

Редакция газеты «Коммерсантъ-Урал» (филиал издательского дома «Коммерсантъ») подверглась нападению неизвестных, пишет E1.ru.
Утром 1 апреля работники редакции обнаружили кабинеты гендиректора Сергея Плахотина, главного редактора, главного бухгалтера и серверную разгромленными. На столе гендиректора лежала записка «Сдохнешь! Сявка…». Кроме того, из его компьютера, а также из компьютера редактора украли жёсткие диски.
Версий о причинах разгрома редакции у Сергея Плахотина нет.
«Есть эта глупая записка, но никаких предположений нет, просто не знаю. С книгой [прошлой осенью редакция выпустила две книги о борьбе с организованной преступностью в городе] связывать глупо, наверное. Каких-то сверхрезонансных материалов не было, угроз тоже», — рассказал он.
Отмечается, что полиция уже подключилась к расследованию инцидента.
«Сообщение поступило в отдел полиции № 5 около часа назад. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, следов взлома не зафиксировано. К текущему моменту времени установлено, что из помещения похищены два жёстких диска. Также изъята записка, оставленная на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции изучают съёмки с камер наружного наблюдения, а также опрашивают сотрудников редакции», — заявили в отделе по связям с общественностью УМВД по Екатеринбургу.