«Под тихий и некруглосуточный бизнес». В Нижнем Тагиле продают помещение скандально известного кафе

В Нижнем Тагиле на продажу выставлено торговое помещение на улице Горошникова, 88. Ранее на этом месте располагались круглосуточные увеселительные заведения, посетители которых неоднократно беспокоили жителей близлежащих домов.

Напомним, 8 октября 2022 года у заведения произошла массовая драка. Как утверждали очевидцы события, один из участников конфликта получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь. 25 октября 2022 года посетители кафе устроили из-за пива уличные разборки, которые попали на видео. В ночь на 29 января текущего года произошла очередная пьяная потасовка. Уставшие от регулярных драк под своими окнами жители дома на улице Горошникова собирали подписи, чтобы направить жалобу на круглосуточное кафе в полицию и администрацию города. 21 мая 2023 года случилась ещё одна массовая драка. 23 мая жильцы дома пожаловались редакции АН «Между строк» на нашествие тараканов. По их словам, насекомые появились после открытия на первом этаже здания круглосуточного заведения.

Площадь помещения составляет 100 квадратных метров. В объявлении указано, что за 11 млн рублей покупатель получит удобную площадку, в которой есть ремонт, тёплые полы и сплит-система.

«Продаётся помещение свободного назначения. Очень удобное месторасположение на центральных улицах города. Большой пешеходный трафик. Помещение расположено на первом этаже многоквартирного дома. Ремонт, тёплые полы, сплит-система, имеется парковка. Подойдёт под любой бизнес. Рядом фитнес-центр, гостиница. На данный момент сдаётся в аренду. Рассмотрим вопрос сдачи в аренду под тихий и некруглосуточный бизнес», — указано в описании объявления.