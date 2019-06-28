Почти 20 000 человек подписали петицию за пересмотр дела истязателя детей Юрия Юдина

За две недели петицию за ужесточение наказания совладельцу «ITM Холдинга», куда входит интернет-провайдер «Планета», Юрию Юдину подписали около 20 000 человек. Автор обращения молодая мама Маргарита Мурзина просит главу государства взять ситуацию под личный контроль, поскольку считает приговор — 4 года условно — слишком мягким. Отметим, что данное обращение стало самым массовым по Нижнему Тагилу за всю историю существования платформы change.org.

Напомним, 14 июня судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена. Также автор петиции Маргарита Мурзина вышла на одиночный пикет возле офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте с плакатом «Я против истязания детей! #отключаюпланету. Требую справедливого наказания для Юдина».

Один из бывших сотрудников «ITM Холдинга», проработавший в компании более пяти лет, согласился рассказать АН «Между строк» о методах корпоративного воспитания, которые применял основатель и совладелец фирмы Юрий Юдин в своей секте «Группа крови».

Ситуацию под личный контроль взяли уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и прокурор Сергей Охлопков. 17 июня стало известно, что прокуратура обжалует решение Пригородного ссуда «ввиду его чрезмерной мягкости».