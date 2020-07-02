Песков потребовал расследовать нападение полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с нападением на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля должен быть расследован, пишет «Медуза».

«Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идёт о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту. Поэтому это всё должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — сказал Песков.

Напомним, 30 июня полицейские попытались вытолкнуть корреспондента «Медиазоны» с избирательного участка и сломали ему руку, Френкелю пришлось делать операцию. В избиркоме Санкт-Петербурга вину возложили на самого журналиста, так как он «создавал конфликтную ситуацию» и «препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав». Губернатор Александр Беглов объяснил инцидент усталостью и эмоциями, сказав, что «так бывает».

Позже «Царьград» и «Комсомольская правда» опубликовали фейковую переписку журналиста, согласно которой инцидент является спланированной акцией. Сам Френкель назвал переписку поддельной.

Адвокаты Френкеля 1 июля подали заявление в СК, потребовав возбудить дела по статьям о препятствовании деятельности журналиста и о превышении полномочий. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила обратить внимание на инцидент руководителя СК Александра Бастрыкина, однако до сих пор ведомство не предприняло никаких действий.