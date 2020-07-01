Председатель избиркома заявила, что журналист «Медиазоны», которому сломали руку, упал сам

Председатель петербургской избирательной комиссии № 2191 Валентина Ландышко заявила, что корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, которому сломали руку на избирательном участке в Петербурге, упал сам, пишет 78.ru.

По словам Ландышко, журналист «агрессивно отреагировал» на просьбу зарегистрироваться в журнале присутствующих, из-за этого ему сделали несколько замечаний. Получив «неадекватную реакцию», полицейские «пытались его усмирить».

«Он пытался фотографировать лица полицейских, чему те сопротивлялись. Он также препятствовал избирателям, которые пытались получить бюллетени. Я попросила полицию вывести этого человека, так как он оскорблял присутствующих и неадекватно себя вёл. Когда его попытались отодвинуть от столов, где он мешал избирателям, он упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую. Мы, естественно, вызвали скорую — врачи оказали молодому человеку медицинскую помощь. Однако применения силы по отношению к нему не было — его никто не толкал», — говорит Ландышко.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщили, что проводят проверку по факту инцидента, кроме того, территориальной избирательной комиссии № 16 поручено провести детальный разбор действий членов участковой избирательной комиссии, в случае выявления в них отступлений от норм законодательства принять соответствующие меры.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что полицейские действовали в соответствии с законом.

«30 июня около 15:00 от председателя УИК, расположенной на набережной реки Фонтанки, поступило официальное заявление об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Сотрудниками полиции в установленном законом порядке были приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка», — сообщили в ведомстве.

Позже в полицию из медицинского учреждения поступила информация о том, что у доставленного с избирательного участка гражданина диагностирована травма руки. В итоге руководством ГУ МВД в установленном порядке назначена проверка.

Напомним, журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля попытались удалить с избирательного участка № 2119 в Санкт-Петербурге после того, как он попросил членов комиссии представиться — на них не было никаких опознавательных знаков. После этого его попытались вывести с участка сотрудники полиции, один из них толкнул Френкеля и сломал ему руку. В больнице у журналиста диагностировали повреждение средней кости плеча с повреждением лучевого нерва. После нападения его прооперировали в НИИ Джанелидзе.