Журналисту «Медиазоны» сломали руку на избирательном участке в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге на избирательном участке № 2219 полицейский и наблюдатель напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, пишут само издание и «Дождь».

«Очень сильно болит рука, я не могу ей двигать», — рассказал Френкель.

Он предположил, что ему сломали руку. В разговоре с «Медиазоной» Френкель заявил, что полицейский попытался удалить его с участка, «заломив руку и ударив по ней кулаком». По его словам, один из наблюдателей при этом наступил ему на ногу, а потом схватил за повреждённую руку. Позже Френкель сообщил в твиттере, что врачи диагностировали у него перелом руки.

Корреспондент «Дождя» сообщает, что напавший на журналиста наблюдатель — Дмитрий Абрамов, бывший депутат муниципального округа «Дворцовый» от «Единой России». Также сообщается, что на Френкеля напал полицейский с номером жетона 009175. «Открытые медиа» пишут, что его зовут Денис.