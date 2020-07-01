«Царьград» и «Комсомольская правда» опубликовали фейковую переписку журналиста «Медиазоны»

Телеканал «Царьград» и газета «Комсомольская правда» опубликовали поддельную переписку корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, которому 30 июня полицейский сломал руку на избирательном участке, сообщает «Дождь».

СМИ опубликовали скриншоты переписки с человеком, у которого в профиле телеграма стоит та же фотография, что и у Френкеля. Мужчина пишет, что собирается прийти на участок, где его «будут бить», а на вопрос собеседника, кто его будет бить, человек отвечает: «Менты, конечно же». «Царьград» уточнил, что изначально переписка появилась в телеграм-канале «Голос Мордора». По словам Френкеля, переписка поддельная и он не писал никому такие сообщения.

Напомним, 30 июня полицейские попытались вытолкнуть корреспондента «Медиазоны» с избирательного участка и сломали ему руку, Френкелю пришлось делать операцию. В избиркоме Санкт-Петербурга вину возложили на самого журналиста, так как он «создавал конфликтную ситуацию» и «препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав». Губернатор Александр Беглов объяснил инцидент усталостью и эмоциями, сказав, что «так бывает».