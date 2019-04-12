Первое дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое завели после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщается на сайте ведомства.

Дело направлено в Заводский районный суд города, по нему проходят семь человек: руководители собственника «Зимней вишни» и самого ТЦ Юлия Богданова, Георгий Соболев и Надежда Судденок, двое сотрудников компании, которая отвечала за сигнализацию в торговом центре (Игорь Полозиенко и Александр Никитин), а также охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин и начальник пожарного караула Сергей Генин. Генина обвиняют в халатности, остальных — в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек.

По версии следствия, фигуранты дела допустили нарушения, из-за которых потушить пожар в «Зимней вишне» было невозможно: в здании не сработала пожарная сигнализация, средства тушения были неисправны, а эвакуационные выходы — закрыты. В результате в ТЦ погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшие подали иски о компенсациях на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

Всего после пожара завели три уголовных дела, по двум другим проходят бывшие кемеровские чиновники, в том числе глава областного управления МЧС Александр Мамонтов, и пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением «Зимней вишни».