Спасатели продолжают находить погибших в сгоревшем ТЦ в Кемерове. Официально подтверждена гибель 37 человек, ещё десятки пропали без вести

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором в воскресенье, 25 марта, произошёл пожар погибли минимум 37 человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб ЧП. На данный момент возгорание локализовано, и спасатели работают на четвёртом этаже центра, где и случился пожар. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, в том числе 40 детей, многие из которых были в кинотеатре «Зимней вишне» вместе с учителями.

«У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери (в кинозалы) оказались закрыты», — цитирует телеканл 360 первого вице-губернатор а Кемеровской области Владимир Чернов.

Ранее чиновник сообщал, что пожар начался в батутном бассейне. Возможно кто-то из детей поджёг поролоновый наполнитель. Люди оказались заперты в центре, многие выпрыгивали из окон. Зрители кинотеатра, судя по всему, не смогли покинуть помещение.

Количество пострадавших при пожаре, по данным оперативного штаба, составляет 43 человека.