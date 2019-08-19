Пассажиры аварийно севшего в поле самолёта «Уральских авиалиний» начали получать компенсации

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплату компенсаций пассажирам самолёта, который 15 августа аварийно сел в Подмосковье после вылета из Жуковского, сообщил «Интерфаксу» гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Уральские авиалинии» выплатят пассажирам по 100 тысяч рублей в счёт возмещения вреда, в том числе морального. Ранее сообщалось, что деньги переведут на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления.

Напомним, Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший утром 15 августа из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, сразу после взлёта совершил аварийную посадку на кукурузное поле, так как оба двигателя самолёта вывели из строя птицы. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.