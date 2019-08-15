Всем пассажирам аварийно севшего борта «Уральских авиалиний» выплатят по 100 тысяч рублей 

15.08.2019 19:48
Компенсацию в размере 100 тысяч рублей получат все пассажиры самолёта авиаперевозчика «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина. Компании принадлежит международный аэропорт Жуковский, из которого был совершён вылет.
«На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей», — заявил Солодилин.
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РИА Новости