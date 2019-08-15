Всем пассажирам аварийно севшего борта «Уральских авиалиний» выплатят по 100 тысяч рублей 

Компенсацию в размере 100 тысяч рублей получат все пассажиры самолёта авиаперевозчика «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина. Компании принадлежит международный аэропорт Жуковский, из которого был совершён вылет.