Отравленная в Великобритании Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить

Дочь бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе со своим отцом в британском Солсбери, начала самостоятельно есть и пить, сообщает Fox News.

Накануне Национальная служба здравоохранения сообщила, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. Источники BBC отмечали, что она находится в сознании и может говорить. Сергей Скрипаль все ещё находится в стабильно критическом состоянии.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта. Их нашли без сознания на лавочке возле ресторана в Солсбери. Как выяснила британская полиция, с отравляющим веществом отец и дочь впервые контактировали в своём доме. Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», и обвиняет в этом Москву.

В связи с «делом Скрипаля» Великобритания выслала 23 российских дипломатов, а Россия ответила «зеркальными» мерами. Западные страны в знак солидарности с Великобританией также выслали больше 150 российских дипломатов. Москва уже дала симметричный ответ США и собирается ответить каждой стране.