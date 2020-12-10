Отделение нейрохирургии главного ковидного госпиталя Екатеринбурга вернётся к штатному режиму работы

Нейрохирургия ГКБ № 40 Екатеринбурга возвращается к оказанию плановой помощи, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В то же время в штабе подчеркнули, что штатную работу корпус возобновит только после того, как все госпитализированные туда пациенты с коронавирусом и пневмониями будут выписаны, а после этого пройдёт необходимая дезинфекция помещений.

Ранее из списка временных инфекционных стационаров уже исключили отделения детского центра «Бонум», центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и одного из отделений Областной наркологической больницы.