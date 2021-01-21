«Они создают реальную угрозу». Профсоюз Качканарского ГОКа попросил помощи ГМПР для решения проблемы с буддистами

Председатель профсоюзной организации «Ванадий» Качканарского ГОКа Владимир Помазкин обратился за поддержкой в областной обком горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) для решения проблемы с поселенцами на горе Качканар.
Напомним, буддистская община отказывается покинуть гору, где ЕВРАЗ начал разработку месторождения титаномагнетитовых руд. Ещё до начала разработки между облправительством, ЕВРАЗом и буддистами было подписано специальное соглашение. Согласно ему, члены общины должны были освободить занимаемую ими территорию на горе Качканар в зоне взрывных работ к 1 ноября 2020 года. Для переезда им выделили землю в посёлке Косья, привели в порядок дорогу, кроме того, выделили 26 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Несмотря на это, буддисты до сих пор не покинули опасную территорию.
«Указанные лица отказываются покидать неправомерно занимаемую территорию, выделенную государством Качканарскому ГОКу для разработки Собственно-Качканарского месторождения, используя при этом технологии псевдозащитников объектов природного и культурного значения, — пишет Помазкин в обращении. — Фактически блокируется возможность для планомерной разработки нового месторождения, которое должно сохранить жителям моногорода работу и зарплату, а городу — развитие. Тем самым они создают реальную угрозу нарушения прав работников комбината на достойный труд. Любая задержка разработки и снижение объёмов производства чреваты массовыми сокращениями, и не только на Качканарском ГОКе, но и на Нижнетагильском металлургическом комбинате».
Все предпринятые действия областных властей и ЕВРАЗа не привели к урегулированию ситуации, подчёркивает Помазкин в письме на имя председателя Свердловского обкома ГМПР Валерия Кускова.
«Предлагаем Свердловской областной организации ГМПР организовать солидарную поддержку качканарских горняков со стороны первичных профсоюзных организаций ГМК Свердловской области и направить обращения в органы государственной власти, чтобы показать, что Горно-металлургический профсоюз России стоит на защите интересов горняков и металлургов — членов профсоюза», — пишет Помазкин в обращении.
- Конфликт из-за земель на горе Качканар длится несколько лет. Судом было признано, что монастырь построен на федеральной земле в 1995 году незаконно. Участок находится в разработке месторождения титаномагнетитовых руд, лицензия на которое принадлежит АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат».
- В конце ноября на сайте Сhange.org появилась петиция «Остановите катастрофу! Спасите Качканар!». Её авторы призывают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вмешаться в ситуацию с выселением буддистской общины «Шедруб Линг» с горы Качканар. Затягивание этого процесса может отразиться на разработке Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) и благополучии всего города, говорится в документе.
- В декабре 2020 года областные власти отправили вице-губернатора Сергея Бидонько в Качканар для решения конфликта, но убедить буддистов уйти не удалось.
- Также в декабре буддисты написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, где выставили три главных требования: обеспечить буддистам дежурство в «Шедруб Линге», разрешить пускать на гору туристов не только в выходные, но и в общепраздничные дни, которые могут выпадать на будни, а также закрепить за комплексом «Шедруб Линг» статус религиозного сооружения.
- Запасы железных титаномагнетитовых руд на горе Качканар составляют порядка 6,87 млрд тонн. Их хватит более чем на 100 лет. А значит, СКМ способно обеспечить на этот период стабильную работу ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, а также социально-экономическое развитие территории.