«Они создают реальную угрозу». Профсоюз Качканарского ГОКа попросил помощи ГМПР для решения проблемы с буддистами

Председатель профсоюзной организации «Ванадий» Качканарского ГОКа Владимир Помазкин обратился за поддержкой в областной обком горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) для решения проблемы с поселенцами на горе Качканар.

Напомним, буддистская община отказывается покинуть гору, где ЕВРАЗ начал разработку месторождения титаномагнетитовых руд. Ещё до начала разработки между облправительством, ЕВРАЗом и буддистами было подписано специальное соглашение. Согласно ему, члены общины должны были освободить занимаемую ими территорию на горе Качканар в зоне взрывных работ к 1 ноября 2020 года. Для переезда им выделили землю в посёлке Косья, привели в порядок дорогу, кроме того, выделили 26 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Несмотря на это, буддисты до сих пор не покинули опасную территорию.

«Указанные лица отказываются покидать неправомерно занимаемую территорию, выделенную государством Качканарскому ГОКу для разработки Собственно-Качканарского месторождения, используя при этом технологии псевдозащитников объектов природного и культурного значения, — пишет Помазкин в обращении. — Фактически блокируется возможность для планомерной разработки нового месторождения, которое должно сохранить жителям моногорода работу и зарплату, а городу — развитие. Тем самым они создают реальную угрозу нарушения прав работников комбината на достойный труд. Любая задержка разработки и снижение объёмов производства чреваты массовыми сокращениями, и не только на Качканарском ГОКе, но и на Нижнетагильском металлургическом комбинате».

Все предпринятые действия областных властей и ЕВРАЗа не привели к урегулированию ситуации, подчёркивает Помазкин в письме на имя председателя Свердловского обкома ГМПР Валерия Кускова.

«Предлагаем Свердловской областной организации ГМПР организовать солидарную поддержку качканарских горняков со стороны первичных профсоюзных организаций ГМК Свердловской области и направить обращения в органы государственной власти, чтобы показать, что Горно-металлургический профсоюз России стоит на защите интересов горняков и металлургов — членов профсоюза», — пишет Помазкин в обращении.