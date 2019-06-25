Официальный курс грузинского лари упал до исторического минимума

На 26 июня Национальный банк Грузии установил официальный курс лари на уровне 2,83 лари за доллар. Для грузинской валюты это абсолютный минимум с момента её введения в 1995 году.

Как сообщает РИА Новости, по словам главы Министерства экономики Грузии Натии Турнава, падение курса нацвалюты не связано с запретом на авиаперелёты россиян в Грузию.

«Думаю, речь идёт о кратковременном колебании», — подчеркнула грузинский министр.

Также сегодня стало известно, что российским авиакомпаниям компенсируют убытки, связанные с остановкой полётов в Грузию. В их число попали и «Уральские авиалинии». Ранее компания остановила продажу билетов в Грузию. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Один на один компании с этой ситуацией не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим», — рассказал Акимов.

Напомним, что с 8 июля будет закрыто авиасообщение между Россией и Грузией. Такое решение было принято Владимиром Путиным после начавшихся в Грузии антироссийских протестов.