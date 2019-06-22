«Уральские авиалинии» остановили продажу билетов на рейсы в Грузию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» остановила продажу билетов на рейсы в Грузию, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Пассажирам, купившим билеты в Грузию, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения», — сообщили представители перевозчика.

До 8 июля рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут выполняться по расписанию. В понедельник, 24 июня, авиакомпания открывает горячую линию по ситуации с авиабилетами в Грузию.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля текущего года летать из РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам глава государства рекомендовал не продавать туры в Грузию.

Причиной такого решения стал многотысячный митинг в Тбилиси, участники которого скандировали антироссийские лозунги и призывали уйти в отставку нескольких высокопоставленных чиновников. Протест был вызван тем, что 20 июня депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии и говорил на русском языке.