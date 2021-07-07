«Обнаружены новые очаги». Журналисты составили интерактивную карту заражений коронавирусом в Свердловской области

Интерактивную карту заражений коронавирусом в Свердловской области по данным Роспотребнадзора составило информационное агентство Ura.ru. Как отмечают в издании, отчёт на карте ведётся с 10 июня, когда суточное число заражений начало резко расти. Согласно последним данным, новые очаги заражения с начала третьей волны коронавируса обнаружены в Ревде и Реже. Там за последний месяц выявлено 132 и 138 новых случаев заражения COVID-19 соответственно.

С 10 июня в регионе выявлено 5586 случаев заражений COVID-19. Лидерами по количеству заболевших с начала третьей волны стали Екатеринбург (1676), Нижний Тагил (716), Берёзовский (213), Первоуральск (262). А с 1 июля начало резко расти количество заражений в Ревде и Реже. Меньше чем за неделю там обнаружили 63 и 45 новых случаев коронавируса соответственно.