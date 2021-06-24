Guide PRO. Кажется, у меня коронавирус: куда бежать и кому звонить в Нижнем Тагиле?

Нас накрывает третья волна пандемии. Накануне губернатор области Евгений Куйвашев сказал, что через 2-3 недели накроет окончательно. Очереди в поликлиниках растут, в больницах пациентов всё больше. Пока система здравоохранения старается развернуться и адаптироваться к новым сложным обстоятельствам, нам всем уже сейчас нужно понимать, куда бежать и кому звонить, если коронавирус всё-таки проник в семью. АН «Между строк» вместе с врачами ЦГБ № 1 составило понятную памятнику действий.

Этим разбором мы запускаем нашу новую рубрику Guide PRO («Гайд про»). Она ответит на самые «шкурные» вопросы тагильчан: куда бежать и что делать. Мы будем искать ответы на ваши вопросы и рассказывать о них всем читателям. Guide PRO всё, что полезно знать для комфортной жизни в Нижнем Тагиле.

Если появились симптомы ОРВИ

Повышенная температура тела, одышка, ощущение нехватки воздуха, боль в мышцах, выраженная слабость, боль и сухость в горле, снижение или потеря обоняния и вкуса — если это ваш случай, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

При признаках ОРВИ звоните в свою поликлинику и вызывайте врача. В каждой поликлинике Нижнего Тагила сегодня созданы выездные бригады, которые проводят осмотр пациентов на дому, при необходимости берут мазок для проведения ПЦР-теста на COVID-19. Также врачи выдают больным бесплатные лекарства для лечения, открывают больничный лист.

Пациентов с лёгкой формой заболевания наблюдает участковый врач. Он проводит так называемый аудиоконтроль по телефону и дистанционно продлевает больничный лист. Повторные мазки для проведения ПЦР также берут на дому выездные бригады. О результатах мазков медики сообщат по номеру телефона, который указал пациент при обращении в поликлинику.

Если по какой-то причине вы решили пойти на приём к врачу с признаками ОРВИ или подозрением на коронавирус, ищите кабинет для оказания неотложной медицинской помощи.

Телефоны для вызова врача на дом

Вызывать скорую помощь нужно только в том случае, если ваше состояние ухудшилось: трудно дышать, температура поднялась выше 38 градусов. Если самочувствие удовлетворительное, звоните в регистратуру своей поликлиники.

ЦГБ № 1 на Вагонке: 8 (3435) 38-44-99 с 8:00 до 20:00.

Поликлиника № 4 на Новострое и Дружинина: 8 (3435) 44-67-45, 8 (3435) 41-18-10 , 8 (3435) 21-12-12.

Демидовская больница: 8 (3435) 41-97-57, 8 (3435) 41-16-93. Также врача можно вызвать, заполнив электронную форму на сайте поликлиники.

Поликлиника № 2 на Металлургов: 8 (3435) 21-10-89.

Если дозвониться до регистратуры не получается

Действительно, дозвониться в городские поликлиники сейчас непросто, ведь звонков поступает очень много. В качестве альтернативы можно позвонить в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 или на горячую линию Министерства здравоохранения Свердловской области 8-800-1000-153. Там запишут ваши данные и передадут информацию в поликлинику. Но и в этом случае придётся запастись терпением.

Если кто-то из домашних заболел, а я чувствую себя хорошо

Если кто-то в семье заболел, то проживающие или ранее контактировавшие с ним родственники обязаны соблюдать изоляцию, даже при отсутствии симптомов. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ № 3 от 31.01.2020, всем, кто имел контакт с больным COVID-19, выдаётся предписание об изоляции.

Документ готовит Роспотребнадзор, в нём содержатся сведения о том, кто должен уйти на изоляцию, по какой причине и на какой срок. Чтобы получить предписание об изоляции, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в отдел Роспотребнадзора. Спойлер: дозвониться будет непросто, помним про терпение!

Врача нет второй день, начну лечиться самостоятельно

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. Лечение назначается индивидуально: врач подбирает дозировку препаратов исходя из возраста пациента, его веса, хронических заболеваний. И конечно, ни в коем случае не читайте советы в интернете!

У меня сильный кашель, мне срочно нужна КТ

Не паникуйте и запомните: компьютерную томографию может назначить только лечащий врач и только в случае острой необходимости. КТ никогда не назначают в качестве профилактического исследования, ведь эта процедура обладает высокой лучевой нагрузкой на пациента. Врачи просят не поддаваться панике, не настаивать на обследованиях, в которых нет необходимости, и довериться специалистам.