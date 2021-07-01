В Нижнем Тагиле до конца июля отменили все массовые мероприятия

В Нижнем Тагиле с 1 июля отменяются все массовые мероприятия с количеством участников больше 50 человек. Об этом «Афише МС» рассказала начальник управления культуры города Светлана Юрчишина.

«Вы сами видите колоссальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашем городе. По этой причине все массовые мероприятия, рассчитанные больше чем на 50 человек, будут запрещены. Это не затронет работу музеев, библиотек и кинотеатров. В этих учреждениях мероприятия, как и раньше, будут проводиться с соблюдением всех норм безопасности», — рассказала Светлана Юрчишина.

По словам чиновницы, ограничения вводятся пока до конца июля. Светлана Юрчишина надеется, что в августе обстановка стабилизируется и учреждения культуры смогут работать в прежнем режиме.

Также Юрчишина рассказала, что во всех музеях, театрах, культурных центрах идёт массовая вакцинация сотрудников. Всего в отрасли работает 1460 человек, только на прошлой неделе вакцинацию прошли 300. По плану управления культуры к 1 сентября 2021 года должны быть привиты 60% сотрудников.

«Радует, что никого уговаривать не надо. Все понимают серьёзность ситуации», — отмечает Светлана Юрчишина.

Напомним, в 2020 году все учреждения культуры закрыли из-за пандемии 16 марта. Запрет действовал три месяца.