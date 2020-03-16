«Отменить до особого распоряжения». Как в Нижнем Тагиле прошёл первый день тотальной отмены массовых мероприятий из-за коронавируса

В понедельник утром волна отмены массовых мероприятий добралась и до Нижнего Тагила. В администрации города в рамках мер по ограничению распространения заболеваемости подготовлен проект постановления «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории муниципального образования город Нижний Тагил» от 16 марта. Согласно документу, во всех образовательных, спортивных, культурных учреждениях с 16 марта 2020 года и до особого распоряжения будет запрещено проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков.

«Постановление обязывает управления администрации города организовать проведение в подведомственных учреждениях мероприятий по противодействию эпидемическому распространению вирусных заболеваний. Согласно пункту 3 проекта постановления, необходимо обеспечить своевременную приостановку образовательной деятельности в группе (классе) при выявлении 20% и более отсутствующих детей сроком на 10 дней; в образовательном учреждении — при выявлении 25% и более», — говорится в документе.

Уточняется, что запрет не распространяется на проведение концертов, шоу, спектаклей и других культурных событий в «Металлург-Форуме», Нижнетагильском цирке, городских театрах и кинотеатрах.

Отмена массовых мероприятий для детей

С 16 марта официально перенесены областной фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка», всероссийский детский эстрадный конкурс «Золотой петушок», спортивная олимпиада среди театров Нижнего Тагила и Екатеринбурга «Театралида-2020», 70-я городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодёжи, II фестиваль постной кухни, образовательная акция «Тотальный диктант». Нижнетагильская филармония также отменяет свои концерты.

Кроме того, с 16 марта до особого распоряжения запрещена организация массового выезда детей за пределы города.

Фестиваль «Золотая кочерыжка» должен был пройти 1 апреля в драматическом театре уже в 9-й раз. Финал конкурса «Золотой петушок» планировался с 3 по 5 апреля в ДК «Юбилейный». 70-я городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества во Дворце детского и юношеского творчества должна была открыться 19 марта.

Отмена спортивно-массовых мероприятий

Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Нижнего Тагила Ирина Еремеева сообщила об отмене спортивных соревнований.

«“Вагонскую снежинку” уже отменили, на 22 марта у нас планировались соревнования по всестилевому карате. В общем, всё отменяется, — пояснила чиновница. — Есть у нас и спортсмены, которые должны были участвовать в различных международных сборах, но были вынуждены вернуться. Например, наши гребцы вернулись из Чехии».

Ранее стало известно, что Международная федерация FIS отменила этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который также должен был пройти в Нижнем Тагиле в марте.

По плану в марте в Нижнем Тагиле было запланировано порядка 64 спортивных мероприятий разных уровней, среди которых Кубок России по лыжному двоеборью, турниры по дзюдо, волейболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, плаванию и т. д.

Дистанционная форма обучения в образовательных учреждениях

Нижнетагильский колледж им. Н. А. Демидова с 17 марта по рекомендации Министерства образования переходит на дистанционную форму обучения, рассказала АН «Между строк» заместитель директора по учебной работе и общим вопросам Елена Журавлёва.

«Преподаватели будут отправлять задания ученикам либо по электронной почте, либо “ВКонтакте”. На карантине мы предварительно до пятницы», — рассказала Елена Журавлёва.

На дистанционное обучение также переводятся студенты торгово-экономического колледжа. На сайте заведения указано, что мера вводится «до особого распоряжения». Нижнетагильский горно-металлургический колледж тоже перешёл на дистанционную форму обучения, однако, как отметили в учреждении, всего на один день — «из-за обработки помещения, связанной со вспышкой гриппа и ОРВИ».

В детских садах и школах на карантин закрыты лишь отдельные группы и классы. По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, это связано с ОРВИ и гриппом — официально в городе болеют 4% детей.

В ряде больниц Нижнего Тагила продолжает действовать карантин, но он не связан с коронавирусом, отметили в пресс-службе областного Минздрава. В Демидовской городской больнице карантин действует ещё с сентября в связи с ростом распираторных заболеваний, а в ЦГБ № 1 — с 28 января из-за гриппа.

Ранее мы писали о том, куда обращаться в Нижнем Тагиле при признаках коронавирусной инфекции. В России на данный момент официально зарегистрировано 93 заболевших.