Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93, заявила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории РФ.

Голикова отметила, что в России производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки, они будут распространены во всех субъектах РФ. Также сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом.

По словам вице-премьера, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.