Колледжи в Нижнем Тагиле переходят на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

Нижнетагильский колледж им. Н. А. Демидова с 17 марта переходит на дистанционную форму обучения. Об этом АН «Между строк» рассказала заместитель директора по учебной работе и общим вопросам Елена Журавлёва. Она также отметила, что такое решение в учреждении приняли по рекомендации Министерства образования.

«Такое решение мы приняли сегодня. Преподаватели будут отправлять задания ученикам либо по электронной почте, либо “ВКонтакте”. На карантине мы предварительно до пятницы», — рассказала Елена Журавлёва.

Также со вторника на дистанционное обучение переводятся студенты торгово-экономического колледжа. На сайте заведения указано, что мера вводится «до особого распоряжения».

Нижнетагильский горно-металлургический колледж тоже перешёл на дистанционную форму обучения, однако, как отметили в учреждении, всего на один день.

«Мы только сегодня перевели детей на дистанционную форму образования из-за обработки помещения. Это связано со вспышкой гриппа и ОРВИ», — добавили в горно-металлургическом колледже.

В детских садах и школах на карантин закрыты лишь отдельные группы и классы. По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, это связано с ОРВИ и гриппом.

«В городе ОРВИ и гриппом болеют 4% детей. Такая цифра была на прошлой неделе, сегодня мы проведём совещание, возможно, цифра станет меньше или больше. Но оснований закрывать учебные заведения на карантин пока нет», — говорит Татьяна Удинцева.

В пресс-службе областного Минздрава также подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила не введён режим карантина из-за коронавируса. Однако в Демидовской городской больнице карантин действует ещё с сентября в связи с ростом распираторных заболеваний. А в ЦГБ № 1 — с 28 января из-за гриппа.

«Распоряжения от Роспотребнадзора не было. Все медучреждения продолжают работать, как и работали», — ответил пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.

Недавно мы писали о том, куда обращаться в Нижнем Тагиле при признаках коронавирусной инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, за пределами Китая выявлено 72 649 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 10 982 новых случая. За пределами КНР от коронавируса скончались 2531 человек.

