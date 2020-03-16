Общество

Колледжи в Нижнем Тагиле переходят на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

16.03.2020 14:16

Нижнетагильский колледж им. Н. А. Демидова с 17 марта переходит на дистанционную форму обучения. Об этом АН «Между строк» рассказала заместитель директора по учебной работе и общим вопросам Елена Журавлёва. Она также отметила, что такое решение в учреждении приняли по рекомендации Министерства образования.

«Такое решение мы приняли сегодня. Преподаватели будут отправлять задания ученикам либо по электронной почте, либо “ВКонтакте”. На карантине мы предварительно до пятницы», рассказала Елена Журавлёва.

Также со вторника на дистанционное обучение переводятся студенты торгово-экономического колледжа. На сайте заведения указано, что мера вводится «до особого распоряжения».

Нижнетагильский горно-металлургический колледж тоже перешёл на дистанционную форму обучения, однако, как отметили в учреждении, всего на один день.

«Мы только сегодня перевели детей на дистанционную форму образования из-за обработки помещения. Это связано со вспышкой гриппа и ОРВИ», добавили в горно-металлургическом колледже.

В детских садах и школах на карантин закрыты лишь отдельные группы и классы. По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, это связано с ОРВИ и гриппом.

«В городе ОРВИ и гриппом болеют 4% детей. Такая цифра была на прошлой неделе, сегодня мы проведём совещание, возможно, цифра станет меньше или больше. Но оснований закрывать учебные заведения на карантин пока нет», говорит Татьяна Удинцева.

В пресс-службе областного Минздрава также подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила не введён режим карантина из-за коронавируса. Однако в Демидовской городской больнице карантин действует ещё с сентября в связи с ростом распираторных заболеваний. А в ЦГБ № 1 — с 28 января из-за гриппа. 

«Распоряжения от Роспотребнадзора не было. Все медучреждения продолжают работать, как и работали», ответил пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.

Недавно мы писали о том, куда обращаться в Нижнем Тагиле при признаках коронавирусной инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, за пределами Китая выявлено 72 649 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 10 982 новых случая. За пределами КНР от коронавируса скончались 2531 человек.

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