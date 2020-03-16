В Нижнем Тагиле отменены все спортивно-массовые мероприятия

В Нижнем Тагиле до особого распоряжения отменены все спортивно-массовые мероприятия. Об этом АН «Между строк» сообщила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Ирина Еремеева.

«“Вагонскую снежинку” уже отменили, на 22 марта у нас планировались соревнования по всестилевому карате. В общем, всё отменяется, — пояснила чиновница. — Есть у нас и спортсмены, которые должны были участвовать в различных международных сборах, но были вынуждены вернуться. Например, наши гребцы вернулись из Чехии».

Отметим, что по плану в марте в Нижнем Тагиле было запланировано порядка 64 спортивных мероприятий разных уровней, среди которых Кубок России по лыжному двоеборью, турниры по дзюдо, волейболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, плаванию и т. д.