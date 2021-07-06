Тетюхинский госпиталь вновь открыл ковидное отделение для сотрудников ЕВРАЗа

В Нижнем Тагиле в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина вновь открылся стационар на 26 коек для лечения сотрудников предприятий ЕВРАЗа, заболевших COVID-19. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе больницы.

«При поддержке компании ЕВРАЗ в клинике организовано более 20 койко-мест. На сегодняшний день Центр обладает квалифицированными медицинским кадрами, оснащён оборудованием, техническими, технологическими возможностями и всем необходимым для оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара больным новой коронавирусной инфекцией», — прокомментировали в клинике.

Также на фоне роста числа заражений коронавирусом в городе в инфекционной больнице развёрнуто 250 коек, в ЦГБ № 1 — 600, в санатории «Руш» — 90 и в психиатрической больнице — 120, рассказал телекомпании «Телекон» вице-мэр по социальной политике Валерий Суров.

«По количеству заболевших понятно, что у нас в городе рост, — почти 7 тысяч заболевших. Прирост по заболеваемости у нас — около 25% еженедельно. За неделю мы прививаем порядка 6–6,5 тысячи тагильчан. На утро 5 июня было свободно 48 коек», — сказал Суров.