«Объединим все муниципальные СМИ в холдинг». Новым руководителем «Тагил-ТВ» назначен директор «Тагильского рабочего» Сергей Лошкин

Руководить муниципальным телеканалом «Тагил-ТВ» теперь будет Сергей Лошкин, директор МАУ «Нижнетагильская информационная компания "Тагил-пресс"», структурными подразделениями которого являются газета «Тагильский рабочий» и сайт tagilka.ru. Соответствующее решение было принято в мэрии сегодня, 12 августа, после того как глава города Владислав Пинаев подписал заявление об увольнении Людмилы Варакиной — уже экс-директора «Тагил-ТВ». В администрации надеются, что если руководить муниципальными СМИ будет один человек, то это позволит организовать работу по освещению деятельности мэрии и жизни города более эффективно, а также избежать возможных управленческих ошибок.

«Главой города решено объединить все муниципальные СМИ в один холдинг. Туда войдут: газета “Тагильский рабочий”, сайт tagilka.ru, “Тагил-ТВ” и его структурное подразделение “Радио Тагила”. Холдинг заработает с начала 2020 года. Это позволит точнее и качественнее организовать информационную работу, развить средства массовой информации до должного уровня, а также оптимизировать расходы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

Напомним, 48-летней активистке свердловского регионального отделения ОНФ Варакиной не удалось продержаться на своём посту и полугода — она возглавила телеканал 11 марта. За время её работы «Тагил-ТВ» покинули несколько сотрудников. Уволился также главный редактор телеканала Дмитрий Ветошкин, приехавший в Нижний Тагил из Екатеринбурга вслед за Варакиной. У коллектива сложились с руководством напряжённые отношения. Летом работу редакции попытались реанимировать при помощи возвращения в МАУ «Тагил-ТВ» в качестве редактора новостей Натальи Филимоновой. Однако сотрудники телекомпании написали служебную записку Варакиной с просьбой уволить Филимонову, обвиняя её в непрофессионализме и неумении организовать работу с журналистами. Докладную записку подписали 14 человек.

В конце 2018 года стали известны результаты проверки «Тагил-ТВ» Счётной палатой. В деятельности канала было выявлено более десяти нарушений и недостатков. В феврале «Тагил-ТВ» покинули главный редактор Виктор Зайцев и директор Владимир Путинцев, пришедшие на телеканал после увольнения с должности директора Александра Соловьёва.