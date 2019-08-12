Людмила Варакина покидает пост директора «Тагил-ТВ»

Людмила Варакина уходит с поста директора муниципального телеканала «Тагил-ТВ» менее чем через полгода после начала работы на этой должности. Об этом АН «Между строк» сообщили сразу несколько сотрудников телекомпании. В пресс-службе мэрии агентству подтвердили информацию об уходе Варакиной, отметив, что заявление написала она сама на прошлой неделе. Теперь обязанности руководителя «Тагил-ТВ» будет исполнять директор «Тагильского рабочего» Сергей Лошкин.

По словам сотрудников телеканала, Варакина возвращается в Екатеринбург.

48-летняя активистка свердловского регионального отделения ОНФ Людмила Варакина была назначена директором муниципального учреждения в марте этого года, она сменила на посту Владимира Путинцева. За время её работы «Тагил-ТВ» покинули несколько сотрудников. Уволился также главный редактор телеканала Дмитрий Ветошкин. У коллектива сложились с руководством напряжённые отношения, в первую очередь из-за отсутствия опыта работы на телевидении у последних. Летом работу редакции попытались реанимировать при помощи возвращения в МАУ «Тагил-ТВ» в качестве редактора новостей Натальи Филимоновой. Однако сотрудники телекомпании написали служебную записку Варакиной с просьбой уволить Наталью по целому ряду причин, обвиняя её в непрофессионализме и неумении организовать работу с журналистами. Докладную записку подписали 14 человек. Наталья Филимонова в минувшую пятницу отработала последний день на «Тагил-ТВ».

Людмила Варакина родилась в Новоасбесте в 1971 году, окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького (ныне — УрФУ). В конце 90-х вела на муниципальном ТВ-4 (сейчас — «Тагил-ТВ») программы «Поздравляю» и «Новости». В 2001 году получила судимость за ДТП с пострадавшим, но позже была амнистирована. С 2010 года работала в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области. Сначала она была руководителем общественной приёмной, позже её избрали в правление организации. Варакина была исполнительным директором Союза, на этом посту она продержалась чуть более двух лет, до середины мая 2015 года. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Свердловской области. В последнее время вела передачу «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».

Напомним, в конце 2018 года стали известны результаты проверки «Тагил-ТВ» Счётной палатой. В деятельности канала было выявлено более десяти нарушений и недостатков. В феврале «Тагил-ТВ» покинули главный редактор Виктор Зайцев и директор Владимир Путинцев, пришедшие на телеканал после увольнения с должности директора Александра Соловьёва. Одной из претензий к Соловьёву являлась «финансовая дыра в 2 миллиона рублей», появившаяся в связи с неграмотным финансовым менеджментом.