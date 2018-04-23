Новые собственники приватизированной месяц назад «Тагилкниги» выставили на продажу «Букинист» и другие магазины сети

Часть магазинов сети «Тагилкнига», проданной муниципалитетом 12 марта местному предпринимателю Александру Качурину за 70 млн рублей, вновь продаётся. Объявления выставлены накануне на сайте известного в городе агентства недвижимости, а также на Avito.ru.

«Очень активный пешеходный и автомобильный трафик, рядом магазины федеральных сетей, стоматология, центральная Театральная площадь», — говорится в объявлении о продаже магазина на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Вязовской.

За 250-метровое (с учётом цокольного этажа) помещение бывшего магазина «Букинист» риелторская компания просит 17,5 млн рублей. Также на сайте агентства появились объявления о продаже магазина на Мира, 37 (за 12 млн руб.), Металлургов, 8 (за 3,3 млн руб.) и единственного прибыльного магазина «Тагилкнига» на Северном посёлке (за 5 млн руб.).



Единственный рентабельный магазин «Тагилкнига» на Щорса, 23



Как рассказал АН «Между строк» партнёр нового собственника сети Игорь Кохман, бизнесмены ещё решают, какие помещения «Тагилкниги» оставить.

«Дело в том, что долгов на предприятии оказалось намного больше, чем говорила при объявлении продажи мэрия, потому что с октября они ничего не платили. По Мира мы точно оставляем магазин, не знаю, почему его выставили, а вот “Букинист” очень убыточный. По Тагилстрою и Северному тоже планируем продажу, но это, скорее всего, долгая история. На Первомайской, Пархоменко и Вагонке планируем оставить книжный профиль, ищем субарендаторов сейчас. Так что пока ничего конкретного сказать не могу, ищем пути», — прокомментировал Игорь Кохман.

Сразу после проведённого аукциона Игорь Кохман заявил АН «Между строк», что часть магазинов «Тагилкниги» будет продана. При этом тогда бизнесмен говорил, что предварительно планируется сохранить магазины на Северном посёлке и бывший «Букинист», которые сейчас выставлены на продажу.

Мэрия Нижнего Тагила выставила ООО «Тагилкнига» на торги в конце ноября за 61,2 млн рублей. Обществу принадлежит почти 3 тысячи кв. метров торговых и складских площадей, в том числе известные многим поколениям тагильчан магазины «Книжный мир» на улице Первомайской, «Знание» на Пархоменко, бывший «Букинист» на Ленина — Вязовской, книжный на проспекте Дзержинского.

До октября 2017 года «Тагилкнига» была муниципальным унитарным предприятием (МУП), работавшим последние годы с убытком в 2–5 млн рублей в год. Тем не менее чиновники не смогли с первого раза убедить депутатов гордумы в необходимости приватизации легендарной сети. Местные парламентарии одобрили продажу только после осмотра комплекса, а также заявления вице-мэра Владислава Пинаева, что потенциальным покупателем является екатеринбургская сеть «Живое слово» (компания «Люмна»), которая сохранит действующий профиль «Тагилкниги». Позже гендиректор «Люмны» Сергей Рухлов заявил АН «Между строк», что не вёл переговоров о покупке тагильской сети и не планирует участвовать в аукционе.