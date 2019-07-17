«Новая газета» опубликовала ещё одно видео с пытками заключённых в ярославской ИК-1

«Новая газета» опубликовала восстановленное экспертами видео с пытками заключённых ярославской ИК-1, уголовное дело по которому не было возбуждено.

Первые два ролика сняты на видеорегистраторы, на них тюремщики проводят «воспитательные мероприятия» с осуждёнными из ШИЗО. На двух других роликах — доклад дежурного помощника начальника колонии Игоря Забодалова начальству. Видео датированы февралём 2016 года.

По словам бывшего заключённого Романа Вахапова, который отбывал срок в этой колонии, между камерой № 12 и сотрудниками колонии произошёл конфликт: заключённый Андрей Иванов жаловался администрации, что ему не выдают туалетную бумагу из его личных вещей. Сотрудники колонии решили провести «воспитательные мероприятия», однако сокамерники Иванова встали на его защиту, и тогда тюремщики применили дубинки.

На двух других видео дежурный помощник начальника колонии Игорь Забодалов докладывает по телефону в областной УФСИН об обстоятельствах, которые потребовали применения силы. После этого он звонит коллеге и рассказывает, что именно доложил начальству. Забодалов также упоминает другие случаи применения силы в колонии. По его словам, заключённых наказывали «на троечку» и «на пятёрочку».

«Новая газета» опознала некоторых сотрудников колонии с видеозаписей: это заместитель начальника отдела безопасности Кирилл Скороход, сотрудники отдела безопасности Александр Михайлович (фамилия не указана), Чириков Александр Иванович, Саныч (имя и фамилия не указаны), замначальника отдела безопасности Антон Владимирович (фамилия не указана).

Напомним, в 2017 году заключённого ИК-1 Евгения Макарова (уже вышел на свободу) избили и подвергли пыткам более десятка сотрудников. Дело было возбуждено после публикации видеозаписи «Новой газетой», фигурантами стали 15 сотрудников колонии. Затем издание опубликовало и другие видео с пытками в ИК-1.