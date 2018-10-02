Подвергшийся пыткам Евгений Макаров вышел из ярославской колонии

Заключённый Евгений Макаров, который сообщал об издевательствах в ярославской исправительной колонии № 1, вышел на свободу, пишет «Дождь».

Макаров провёл в заключении более пяти лет. Его осудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, у него также было несколько условных сроков. Макарова выпустили на два месяца раньше, после того как суд удовлетворил его ходатайство о пересчёте срока.

Он рассказал, что после выхода попросил перевести оставшиеся на его лицевом счёте деньги в благотворительный фонд, но ему отказали в этом.

Напомним, в июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором показаны пытки Макарова несколькими сотрудниками колонии. Запись получили юристы фонда «Общественный вердикт», её сделали при помощи видеорегистратора, который носят сотрудники ФСИН. Видео длится более десяти минут, в течение этого времени Макарова били резиновыми дубинками и кулаками.

Пытки происходили в июне 2017 года. Юрист «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова рассказывала, что после истязания Макаров не мог встать на ноги. В декабре 2017 года его перевели в исправительную колонию № 8. Он также жаловался на издевательства там.

После публикации видео было возбуждено дело по статье 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). Сейчас по делу о пытках в обеих колониях проходят 14 сотрудников ФСИН.