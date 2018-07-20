СК возбудил уголовное дело из-за пыток заключённого в ярославской колонии

СК возбудил уголовное дело из-за пыток заключённого в исправительной колонии № 1 в Ярославской области, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия», которая предполагает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключённого. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления», — отметили в СК.

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео пытки, которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На видео, предположительно, сотрудники колонии по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.