Нижний Тагил занял 5-е место в рейтинге грязных городов блогера-урбаниста Варламова

Нижний Тагил попал на 5-е место в рейтинге грязных городов России известного блогера и урбаниста Ильи Варламова.

Рейтинг составлялся по фотографиям с проблемами разных городов, которые прислали читатели. Команда Варламова проанализировала все снимки и выставила оценки в семи разных категориях по параметрам «унылость», «непроходимость» и «мусор». В рейтинг попали города, набравшие больше всего очков.

На третьем месте — Омск, который попал в антирейтинг за кучи грязного снега, непроходимые лужи и разваленные дворы. Второе место заняла Самара: блогер отметил в городе большие кучи мусора, отсутствие правильных урн и мусорных площадок. На первом месте рейтинга разместился Новосибирск, Варламов назвал его город-грязь.

В своём видео блогер обратил внимание на загрязнённые детские площадки в Нижнем Тагиле

«Вы только посмотрите, сколько здесь тоски и безысходности, как вообще можно играть на такой площадке? Разве что с криком “Тагил!” прыгать с разбега в грязь. Видимо, так вот и выращиваются суровые тагильские отдыхающие», — отметил Илья Варламов.

Нижний Тагил не раз попадал в выпуски Ильи Варламова. В сентябре прошлого года блогер назвал новый мост под Нижним Тагилом самым уродливым в России. А в 2019 году Варламов раскритиковал благоустройство тагильских дворов по программе «Комфортная городская среда».