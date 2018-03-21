Нижний Тагил после послания Путина посетит федеральный министр природных ресурсов и экологии

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской посетит Нижний Тагил, который президент РФ Владимир Путин упомянул в послании Федеральному собранию в числе самых экологически неблагополучных городов страны. Ожидается, что чиновник прибудет во второй по величине город Свердловской области в конце марта. Он посетит крупные промышленные предприятия, а также Черноисточинский пруд, где в последние годы активно развиваются сине-зелёные водоросли.

«Пока акцент делается на посещении промышленных предприятий, расположенных в городе. Мы, в свою очередь, хотели бы обратить внимание министра РФ на те экологические проблемы, которые существуют в Нижнем Тагиле, на ту работу, которую мы проводим, особенно это касается водоснабжения», — рассказал «Тагил-ТВ» замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик.

Напомним, 1 марта Путин привёл Нижний Тагил в качестве примера города с неблагополучной экологией. Название муниципалитета появилось на экране выставочного комплекса Манеж, в котором глава государства выступал с посланием Федеральному собранию.

«Трудно говорить о развитии системы здравоохранения, когда кто-то живёт в вечном смоге, кто-то переживает выпадение чёрного снега, а где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам. С 2021 года все предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов уже больше не будет», — заявил Путин.

6 марта президент посетил Всероссийский форум рабочей молодёжи, который проходил на площадках «Уралвагонзавода». Тагильский мэр Сергей Носов в тот день заявил, что местные власти не стесняются того, что Владимир Путин упоминает Нижний Тагил в качестве примера города с плохой экологической обстановкой.

В последние два года в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. В тагильской мэрии рассчитывают заключить концессионное соглашение с российско-венгерским АО «Уральская водная компания» по модернизации системы водоснабжения, которое должно решить проблемы с водой в городе на ближайшие несколько лет.