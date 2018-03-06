Носов объяснил, почему Путин не похвалил оружие УВЗ. «Уральские танки не в состоянии летать бесконечно долго вокруг земного шара»

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал журналистам визит президента России Владимира Путина на «Уралвагонзавод». По словам главы города, его не расстроило, что Путин не упомянул оружие корпорации, хотя 1 марта уделил большую часть своего послания Федеральному собранию новейшим отечественным разработкам ВПК.

«К сожалению, пока уральские танки не обладают двигателем неограниченного действия и не в состоянии сегодня летать бесконечно долго вокруг земного шара. Но президент же сказал, что наши ребята, если надо будет, новое придумают. Поживём — увидим», — заявил Сергей Носов.

Напомним, 1 марта Владимир Путин рассказал о малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установке, которая размещается в корпусе крылатой ракеты и обеспечивает дальность полёта, которая «является практически неограниченной».

Также мэр Нижнего Тагила сказал, что не считает, что рабочие УВЗ должны ехать, как шесть лет назад, чтобы отстоять стабильность. Митинги Алексея Навального, в которых принимает участие много молодёжи, не несут угрозу стабильности страны, заявил Носов, хотя уральцы всегда готовы поддержать «шатающихся».

Сергей Носов также завил, что местные власти не стесняются того, что Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, упомянул Нижний Тагил в качестве примера города с плохой экологической обстановкой.

«Мы здесь не стесняемся того, что у нас есть такая проблема. Мы о ней открыто и громко говорили и говорим всё это время. И позвольте высказать уверенность, что, если мы были упомянуты в послании президента, теперь вопрос обязательно по Тагилу будет решён одним из первых», — отметил Носов.

По словам мэра, сегодня администрация разместила информацию о готовности к подписанию концессионного соглашения по системе водоподготовки. Уже через 45 дней, после завершения обязательных конкурсных процедур, мэрия надеется подписать договор с российско-венгерской «Уральской водной компанией».