Нижний Тагил попросит депутата Госдумы Балыбердина изменить процесс зачисления детей в 1-й класс

Депутаты местной гордумы попросят своего коллегу из федерального парламента Алексея Балыбердина пролоббировать внесение поправок в законодательство, которые могли бы изменить процесс зачисления детей в первый класс. Решение было принято накануне на заседании думской комиссии по социальной политике, где сотрудники управления образования заявили о необходимости перехода на систему поэтапного зачисления детей в образовательные учреждения. Чиновники уверены, что только эта мера позволит избавиться от ажиотажа вокруг записи в первый класс.

Согласно предложенному порядку, сначала документы нужно принимать у тех, кто имеет постоянную прописку на территориях, закреплённых за образовательными учреждениями. После этого заявления на зачисление в первый класс смогут подать имеющие временную регистрацию по месту жительства, а также тагильчане из других районов города.

Сейчас многие родители оформляют временную регистрацию, чтобы ребёнок ходил в ту школу, которая им нравится. Из-за этого дети, имеющие постоянную прописку, зачастую лишаются возможности попасть в находящиеся неподалёку от дома учебные заведения. Для снижения социального накала в так называемых «элитных» образовательных учреждениях (школа № 32 на ул. Карла Маркса, лицей № 39 на Вагонке, гимназия № 18, а также Политехническая гимназия на Гальянке) открывают дополнительные классы, однако и это не помогает решить проблему до конца.

«В ряд школ приём заявлений на зачисление детей в первый класс завершается уже в начале февраля. Связано это с тем, что количество первоклассников, имеющих прописку в районах этих учреждений, в последние месяцы перед зачислением увеличивается на 60%. Образовательные организации физически не могут принять столько заявлений. Кроме того, особая озабоченность у нас связана с тем, что это приводит к нарушению прав тех детей, которые постоянно проживают в микрорайонах этих школ. Мы обращались с данным вопросом к сотрудникам прокуратуры и полиции. Факты фиктивных прописок установлены не были, поэтому просим вас, депутатов, посодействовать в решении проблемы, поддержать нашу инициативу», – сообщил на заседании думской комиссии по соцполитике начальник управления образования администрации Игорь Юрлов.

Сегодня зачисление детей в первые классы в Нижнем Тагиле осуществляется в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32. Данный порядок является единым для всех общеобразовательных учреждений страны, поэтому изменения в законодательство необходимо вносить на федеральном уровне.

Напомним, приём заявлений на зачисление детей в первый класс на 2017-2018 учебный год стартовал 1 февраля и продолжится до 5 сентября. Уже к 8 утра 1 февраля в разные школы города через портал госуслуг поступило почти 700 заявлений. Позже родители обрушились на управление образования с критикой всего процесса в ночь на 1 февраля. По состоянию на 20 марта, из ожидаемых 4590 первоклассников в школы зачислено уже 1554 ребёнка.

В 2016 году мэрия Нижнего Тагила нарушила правила электронного приёма первоклассников. Администрация объявила о начале приёма заявок в Политехническую гимназию с 8 часов утра вместо 00:00, в том числе через Единый портал госуслуг или сайт управления образования Нижнего Тагила. При попытке отправить документы онлайн до назначенного времени – хотя бы на минуту ранее 8:00 – школы браковали заявки. Как выяснило АН «Между строк», действия руководителей учебных заведений были незаконными. Ленинская прокуратура, проведя проверку процедуры зачисления в школы, выявила нарушение прав 38 детей, которым было отказано в поступлении в первый класс. В итоге Политехнической гимназии пришлось расширить список «свободных мест» с 75 до 100 и ввести дополнительный первый класс.

Агентство новостей «Между строк»