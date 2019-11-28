«Наверное, чтобы "бунтари" знали своё место»: трансплантолога Каабака не торопятся восстанавливать в должности, из-за этого могут погибнуть двое близнецов

Юрист Виктория Шергина сообщила в Instagram, что из-за формального исполнения приказа министра здравоохранения Вероники Скворцовой о восстановлении врача-трасплантолога Михаила Каабака могут погибнуть двое близнецов Кузнецовых, ждущих пересадки почек.

«Победного поста по делу Каабака не будет. Поручение министра Скворцовой вернуть врачей в НЦЗД решили исполнить формально. Наверное, чтобы "бунтари" знали своё место. Утро Михаила Михайловича и Надежды Николаевны началось с ожидания в вестибюле НЦЗД. 2,5 часа их не пускали внутрь. Ждали дозволения от директора Фисенко. В 10.30 пустили одного ММ [Каабака], НН оставили ждать внизу», — написала Виктория Шергина.

По её данным, врачей на работу оформят, но через месяц и опять на 0,25 ставки. Причина, со слов кадровика, — «работы больше нет, на полную ставку делать нечего».

«На возражение, что 0,25 ставки — это всего 2 часа работы в день (одна операция длится дольше!), они не нашли, что ответить. 0,25 и точка. Чтобы заключить договор ММ и НН должны принести справки об отсутствии судимости, а это минимум 30 дней», — возмущена юрист.

Однако главной проблемой, по её словам, является внезапно введённый в больнице карантин по ветрянке, из-за которого близнецов Рому и Виталика Кузнецовых нельзя оперировать.

«Внезапный карантин по ветрянке, а потом мойка до 9 января! Полтора месяца в ситуации, когда ребёнок уже не может ждать! Рома в очень плохом состоянии, чем дольше ждём, тем меньше шансов, что он перенесёт трансплантацию. А к ней ещё подготовиться надо, в РДКБ его не готовят к пересадке. Где ребёнку взять силы, чтобы дожить? Второй близнец Виталик попал в реанимацию на Сахалине, сердечный капан не выдерживает диализ. Набирайте вес, говорили они… Вот так исполняются поручения министра здравоохранения», — подытожила Виктория Шергина.

Накануне после отмены операции из-за увольнения Михаила Каабака в Волгограде скончалась годовалая Настя Орлова. Девочка, которой 22 ноября исполнился год, весила семь килограммов. Настя Орлова входила в список пациентов, которым срочно нужна пересадка почки. Операцию должны были сделать с октября по декабрь.

Напомним, в сентябре врач-трансплантолог Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко были уволены из НЦЗД из-за претензий к применяемому ими для иммуносупрессии препарату алемтузумабу. Его нет в протоколах российского Минздрава, относящихся к пересадкам органов, но данный лекарственный протокол уже много лет рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом, для детей весом меньше 10 килограммов это единственный способ лечения. 26 ноября пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, он и Бабенко вернутся к работе в НЦЗД и продолжат применять алемтузумаб.