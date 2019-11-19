В Москве уволили уникального врача, который проводил трансплантацию почек грудным детям

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей уволен врач Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, успешно пересаживавший почки детям весом до 10 килограммов, сообщает BFM.

Он и его коллега Надежда Бабенко оперировали в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) для взрослых, параллельно на четверть ставки работая в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД). Осенью оба врача должны были перейти на работу в НЦЗД на полную ставку, однако когда они принесли свои трудовые книжки, Каабаку и Бабенко заявили, что их работа в центре прекращается. Официальная причина, которую озвучила пресс-служба НЦЗД, — руководство решило нанять сотрудника на полный рабочий день, поэтому совместителей (Каабак и Бабенко) увольняют.

Однако сам Каабак заявил, что причина увольнения в препарате, который он применяет в своей работе. Детям в России пересаживают почки взрослых, и чтобы избежать отторжения трансплантированного органа, медики воздействуют на иммунитет препаратом «Алемтузумаб». Хотя по инструкции он применяется не в этих случаях, «Алемтузумаб» способен сократить риск отторжения на 10-20%. В ходе реабилитации пациент принимает в четыре раза меньше таблеток, чем в случае другой схемы лечения. Данный лекарственный протокол уже много лет рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом, для детей весом меньше 10 килограммов это единственный способ лечения. Такие дети очень плохо набирают вес. Однако российский Минздрав почему-то не одобрил этот протокол, и из-за решения ведомства детей с низким весом нельзя прооперировать ни в одной российской больнице.

Родители детей, которых не успел прооперировать Каабак, создали в Интернете петицию с требованием восстановить врача. На момент написания этого материала она набрала 372 тысячи подписей.

В пресс-службе НЦЗД заявили, что программа трансплантации почек не закрывается и будет развиваться, однако не уточнили, о каком весе оперируемых детей идёт речь. В Минздраве России РБК также заявили, что увольнение Каабака не отразится на помощи детям, которым необходима «операция по трансплантации печени или почки, в соответствии с медицинскими показаниями».