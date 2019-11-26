Глава Минздрава поручила восстановить на работе детских врачей-трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко

Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить на работе в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей врачей-трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко.

Как пишет «Meduza», такое решение министр приняла после встречи с Каабаком.

Напомним, Михаил Каабак и Надежда Бабенко — врачи-трансплантологи, единственные в России, занимающиеся пересадкой почек детям весом до 10 килограммов. Они были уволены из Национального центра здоровья детей в конце октября. После огласки этой истории, родители детей, которых не успел прооперировать Каабак, создали в Интернете петицию с требованием восстановить врача. Её уже подписали более 534 тысяч человек.