В Волгограде умерла годовалая девочка, которой не успели пересадить почку из-за увольнения врача-трансплантолога Каабака

Одна из пациенток трансплантолога Михаила Каабака, уволенного ранее из НМИЦ здоровья детей из-за разногласий с Минздравом в протоколах лечения, не дождалась пересадки почки и скончалась в больнице, пишет «Коммерсантъ».

Настя Орлова из Волгограда умерла вечером в среду, 27 ноября, о смерти сообщила Марина Десятская — представитель инициативной группы родителей, чьих детей лечил Каабак. По её словам, девочка находилась в НЦЗД с февраля 2019 года. Она стала первой пациенткой, которая поступила туда после решения о создании отделения и расширении программы. Выписали её тоже одной из последних — в октябре, когда врачей уже уволили. После выписки родители с девочкой находились некоторое время в Москве, ожидая информации об операции, но потом уехали в Волгоград, где продолжали ждать вызова на операцию. Девочке, которой 22 ноября исполнился год, весила семь килограммов. Настя Орлова входила в список пациентов, которым срочно нужна пересадка почки. Операцию должны были сделать с октября по декабрь.

Несколькими днями ранее Михаил Каабак по решению министра здравоохранения был восстановлен в должности, однако отделение в НМИЦ закрыли на карантин до 2 декабря.

Напомним, в сентябре врач-трансплантолог Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко были уволены из НЦЗД из-за претензий к применяемому ими для иммуносупрессии препарату алемтузумабу. Его нет в протоколах российского Минздрава, относящихся к пересадкам органов, но данный лекарственный протокол уже много лет рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом, для детей весом меньше 10 килограммов это единственный способ лечения. 26 ноября пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, он и Бабенко вернутся к работе в НЦЗД и продолжат применять алемтузумаб.