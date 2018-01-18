Навальный обжаловал недопуск к выборам в президиуме Верховного суда

Политик Алексей Навальный обжаловал в президиуме Верховного суда отказ судов обязать Центризбирком допустить его к выборам, со ссылкой на юриста оппозиционера Ивана Жданова пишет «Интерфакс».

«Мы подали надзорную жалобу, в которой просим президиум Верховного суда отменить решения нижестоящих судебных инстанций», — сказал он.

В Верховном суде отметили, что жалоба в суд поступила и зарегистрирована, однако дата её рассмотрения пока не назначена.

Ранее Верховный суд и затем его апелляционная инстанция подтвердили законность отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Навального на президентские выборы. На заседании Верховного суда 30 декабря юристы ЦИК указывали, что в президенты может выдвинуться любой гражданин, но у него не должно быть непогашенной судимости по тяжкой статье. Алексей Навальный и его юристы ссылаются на Конституцию, которая запрещает участвовать в выборах только лицам, которые находятся в местах лишения свободы. Представитель оппозиционера Александр Помазуев обращал внимание ВС, что Конституцию принял всенародный референдум, а все последующие законодательные ограничения вводились позже парламентом, что автоматически придаёт им меньшую юридическую силу.

Ранее, 16 января, Навальный пожаловался в Конституционный суд на противоречие закона о выборах президента России основному закону страны и попросил КС признать этот закон неконституционным в части дополнительных ограничений пассивного избирательного права.

Напомним, Центризбирком 25 декабря отказал оппозиционеру в допуске к выборам президента, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой уголовное статье по делу «Кировлеса». Первый приговор по делу «Кировлеса» Навальному и Офицерову вынесли в 2013 году, политик получил пять лет условно. Решение по этому делу он обжаловал в ЕСПЧ, и Страсбургский суд признал приговор и процесс несправедливыми. Верховный суд России на основании этого решения отменил вынесенный приговор и направил дело Навального на пересмотр. Однако Кировский областной суд подтвердил прежние решения российских судов, и приговор в 2017 году вступил в силу. В середине января 2018 года ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального и Офицерова на повторный приговор по делу «Кировлеса».