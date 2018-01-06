Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ в допуске на выборы

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу оппозиционного политика Алексея Навального на отказ Верховного суда удовлетворить его иск к Центризбиркому, пишет «Интерфакс».

По мнению Навального, в конце декабря ЦИК незаконно отказал ему в регистрации на выборах президента России в качестве кандидата. Верховный суд 30 декабря отклонил иск Навального к Центризбиркому. Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в законную силу.

Напомним, 25 декабря Алексею Навальному было отказано в регистрации на выборах в связи с судимостью. Оппозиционер настаивает, что Конституция ограничивает избирательное право только тех, кто находится в заключении, а у Навального условный срок. Ранее он утверждал, что будет обжаловать недопуск на выборы в Европейском суде по правам человека.

Навальный предлагает своим сторонникам бойкотировать президентские выборы, об участии в которых ранее объявил президент России Владимир Путин. Он баллотируется на четвёртый срок и в случае победы останется у власти ещё на шесть лет.

Фото: «Радио Свобода»