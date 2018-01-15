ЕСПЧ принял жалобу Навального на повторный приговор по делу Кировлеса

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова на повторный приговор по делу «Кировлеса», сообщается на сайте ЕСПЧ. Интересы Навального и Офицерова представляла адвокат Ольга Михайлова.

В жалобе отмечается, что уголовное преследование Навального связано с его планами принять участие в президентских выборах в России в 2018 году. Заявители считают, что российские власти нарушили право на справедливый суд (статья 6 Конвенции по правам человека), право на осуществление наказания исключительно на основании закона (статья 7 Конвенции) и право на пределы использования ограничений в отношении прав (статья 18 Конвенции). Также в заявлении указывается, что предыдущее решение ЕСПЧ по делу «Кировлеса» не было исполнено.

ЕСПЧ принял нарушение по статье 6, также согласился с жалобой по статье 7, жалобу по статье 18 суд назвал «неприемлемой в связи с обстоятельствами, связанными с предметом рассмотрения». После принятия жалобы ЕСПЧ попросил Россию проверить, было ли обеспечено Навальному и Офицерову справедливое судебное разбирательство и можно ли считать их деяния уголовным преступлением.

Напомним, первый приговор по делу «Кировлеса» Навальному и Офицерову вынесли в 2013 году. Навального приговорили к пяти годам условно по статье о присвоении или растрате средств (статья 160 УК), политик обжаловал решение суда в ЕСПЧ, после чего Страсбургский суд признал приговор и процесс несправедливыми. Верховный суд России отменил вынесенный приговор и направил дело Навального на пересмотр. Кировский областной суд отказался пересматривать решение Кировского районного суда, и приговор в 2017 году вступил в силу.

Навальный и его защита утверждают, что право участвовать в выборах ему даёт Конституция. В ней говорится, что кандидатами в президенты России не могут быть находящиеся в местах лишения свободы люди. 25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального для участия в президентских выборах, при этом глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что претензий к документам Навального не было.