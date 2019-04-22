На Шри-Ланке произошёл ещё один взрыв возле церкви

Новый взрыв прогремел 22 апреля в Коломбо, крупнейшем городе на острове Шри-Ланка, со ссылкой на очевидцев пишет Reuters.

По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начинённый взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви. Информация о жертвах нового взрыва пока уточняется.

Напомним, накануне, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов, объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и её окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 получили ранения.