На Серовском тракте под Нижним Тагилом насмерть сбили лося 

3 октября в 05:40 на 127-м километре автодороги Екатеринбург — Серов 39-летний водитель Hyundai Creta сбил лося. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель иномарки в момент ДТП ехал один по трассе со скоростью 90 км/ч. В это время на проезжую часть с левой стороны неожиданно выскочило животное. Избежать аварии не удалось.

После аварии водитель иномарки решил выставить аварийный знак, и в этот момент 56-летний мужчина за рулём автобуса Hyundai Universe, следовавший со стороны Верхотурья в сторону Екатеринбурга, тоже не заметил животное, лежащее на проезжей части, и ещё раз сбил лося. В результате аварии оба водителя не пострадали. Животное погибло.

В салоне автобуса находились 20 пассажиров, никто травм не получил.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила уточнили, что в текущем году в Свердловской области зарегистрировано 14 ДТП, связанных с наездом на животных. В результате аварий погибли три человека и 20 получили травмы. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в осенний период, когда у лосей идёт гон. Необходимо снижать скорость, при движении в тёмное время суток вне населённых пунктов и в отсутствии встречного транспорта следует всегда переключать ближний свет фар на дальний. Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами, так как реакция животного может быть непредсказуемой, поэтому необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки автомобиля.

Если произошло ДТП, сотрудники ГИБДД не советуют водителям уезжать с места аварии, ведь в каждом случае имеются очевидцы, с их помощью участники будут установлены и привлечены к ответственности за оставление места ДТП.

Напомним, 16 июля под Нижним Тагилом иномарка насмерть сбила лося и от удара столкнулась со встречной машиной. Кроме того, 17 сентября на 40-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло смертельное ДТП с участием лесного животного.