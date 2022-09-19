На трассе под Екатеринбургом вышедший на дорогу лось стал причиной смертельного ДТП 

В минувшую субботу, 17 сентября, в 20:00 на 40-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло смертельное ДТП. После столкновения с лосем Toyota под управлением 30-летнего мужчины выехала на встречку и врезалась в другую Toyota, 52-летний водитель и пассажирка которой скончались.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, 30-летний водитель двигался со стороны Режа к Екатеринбургу. В сумерках он не разглядел вышедшего на дорогу лося. По его словам, несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

В результате ДТП 52-летний водитель автомобиля Toyota, двигавшегося во встречном направлении, скончался​ на месте аварии. Его 73-летняя мать, ехавшая на пассажирском сиденье, была госпитализирована, но врачам спасти её не удалось.

«Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака “Дикие животные”, где необходимо снижать скорость, при движении в тёмное время суток вне населённых пунктов и при отсутствии встречного транспорта следует всегда переключать ближний свет фар на дальний, при наличии передних противотуманных фар использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока — они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных. В тёмное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар, поэтому, заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость. Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами, так как реакция животного может быть непредсказуемой, поэтому необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства», — рекомендуют госавтоинспекторы.

В ГИБДД уточнили, что 2022 году в Свердловской области зарегистрировано 14 ДТП, связанных с наездом на животных. В результате автоаварий три человека погибли и ещё 20 получили травмы. 16 июля под Нижним Тагилом иномарка насмерть сбила лося и от удара столкнулась со встречной машиной.