Под Нижним Тагилом иномарка насмерть сбила лося

16 июля около 00:30 часов на 46 километре автодороги Николо-Павловское – Алапаевск произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 34-летний водитель Skoda Fabia, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, совершил наезд на лося, который находился на проезжей части. От удара иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулся с Kia Spectra, за рулём которой была 27-летняя женщина.

В результате инцидента дикое животное скончалось на месте от травм. Легковушки получили серьёзные механические повреждения. Водитель Kia Spectra и пассажир – 45-летняя женщина, водитель Skoda Fabia и 33-летний мужчина, который находился в машине, госпитализированы в медицинские учреждения города Нижнего Тагила с различными травмами.

«На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели осмотр, опросили очевидцев. Установить наличие нетрезвого состояния у водителей будет возможно только после успешной госпитализации и восстановления здоровья. Также, пользовались ли участники ДТП ремнями безопасности будет известно в ходе проведения исследования», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк».

Полиция установила, что в автомобиле Kia Spectra находилась семья, которая ночью направлялась в село Южаково на дачу. Водитель и 33-летний пассажир Skoda Fabia возвращались из города Ирбит домой.

Госавтоинспекция напоминает, что каждому водителю необходимо учитывать особенности управления автомобилем на дальние расстояния: не превышать допустимую норму скорости, выезжать на трассу отдохнувшими, желательно в утренние часы, а также не управлять автомобилем в утомленном состоянии в ночное время. Пользоваться ремнями безопасности, не забывать об ответственности за своих пассажиров. Ведь наибольшее количество ДТП с участием животных, в которых пострадали люди, происходят в сумерки, так как в темное время суток лесные животные часто выходят на дорогу. Следует внимательно относиться к дорожным знакам «Дикие животные».