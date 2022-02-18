На развитие интеллектуальной транспортной системы Нижнего Тагила в 2022 году направят более 62 млн рублей

В мэрии Нижнего Тагила провели совещание по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). На встрече рассказали, что в городе планируют развивать опорные сети связи, модернизировать автоматизированную систему управления дорожным движением и подсистемы мониторинга транспортных потоков, внедрять системы управления маршрутами общественного транспорта. Часть средств пойдёт на информационную безопасность и работу над «умными» остановками.
«Работы будет много. Например, только в рамках развития автоматизированной системы управления дорожным движением мы планируем произвести модернизацию и строительство части новых светофоров на въездах в Нижний Тагил со стороны Гальяно-Горбуновского массива и микрорайона Выя. Часть средств по данному направлению также думаем направить на Ленинградский проспект, большая часть которого будет ремонтироваться в рамках проекта “Безопасные качественные автомобильные дороги” этим летом», — рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.
Сейчас чиновники формируют техническое задание. Позже его направят на согласование в Министерство транспорта Свердловской области. После этого Нижнему Тагилу предоставят средства из федерального бюджета. В этом году для внедрения ИТС на территории города выделят 62 миллиона 152 тысячи рублей.
«Сейчас один из важнейших этапов — формирование технического задания. От того, насколько грамотно и профессионально мы его составим, зависит общий результат всей работы. Поставлены две задачи — предусмотреть всё, чтобы каждый вложенный в развитие ИТС рубль был использован максимально эффективно, и выполнить намеченные мероприятия в полном объёме, чтобы не допустить неиспользованного остатка межбюджетного трансферта по итогам года», — подчеркнул замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
- В 2020 году в Нижнем Тагиле стартовал глобальный проект по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети. Компания «УГМК-Телеком» должна смонтировать и запустить автоматизированный комплекс управления дорожным движением в Нижнетагильской городской агломерации. Проект рассчитан на пять лет, всего на него планируется выделить 400 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году на ИТС выделено 67 млн рублей.
- Интеллектуальная транспортная система автоматически должна фиксировать нарушения ПДД, управлять светофорами, мониторить условия движения в реальном времени, а также информировать участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках. В рамках ИТС в Нижнем Тагиле ранее установили светофоры с дополнительной информационной секцией для водителей, напоминающей им про пешеходов.
- В январе этого года мэр Нижнего Тагила пообещал, что после внедрения интеллектуальной транспортной системы маршрутки начнут ходить по расписанию. Он также добавил, что обкладывать штрафами частные транспортные компании и давить на них смысла нет. Расторгать контракты из-за их плохого исполнения тоже нельзя — работать будет некому.