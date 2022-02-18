На развитие интеллектуальной транспортной системы Нижнего Тагила в 2022 году направят более 62 млн рублей

В мэрии Нижнего Тагила провели совещание по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). На встрече рассказали, что в городе планируют развивать опорные сети связи, модернизировать автоматизированную систему управления дорожным движением и подсистемы мониторинга транспортных потоков, внедрять системы управления маршрутами общественного транспорта. Часть средств пойдёт на информационную безопасность и работу над «умными» остановками.

«Работы будет много. Например, только в рамках развития автоматизированной системы управления дорожным движением мы планируем произвести модернизацию и строительство части новых светофоров на въездах в Нижний Тагил со стороны Гальяно-Горбуновского массива и микрорайона Выя. Часть средств по данному направлению также думаем направить на Ленинградский проспект, большая часть которого будет ремонтироваться в рамках проекта “Безопасные качественные автомобильные дороги” этим летом», — рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.

Сейчас чиновники формируют техническое задание. Позже его направят на согласование в Министерство транспорта Свердловской области. После этого Нижнему Тагилу предоставят средства из федерального бюджета. В этом году для внедрения ИТС на территории города выделят 62 миллиона 152 тысячи рублей.

«Сейчас один из важнейших этапов — формирование технического задания. От того, насколько грамотно и профессионально мы его составим, зависит общий результат всей работы. Поставлены две задачи — предусмотреть всё, чтобы каждый вложенный в развитие ИТС рубль был использован максимально эффективно, и выполнить намеченные мероприятия в полном объёме, чтобы не допустить неиспользованного остатка межбюджетного трансферта по итогам года», — подчеркнул замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.